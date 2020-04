Ultime Milan: Werner nel mirino per l’attacco

Calcio Mercato Milan Werner Juventus | Timo Werner, giovane attaccante del Lipsia, continua ad essere uno dei migliori calciatori in circolazione nel ruolo di attaccante. Il calciatore tedesco ha attirato a se gli occhi di tantissimi club di prima fascia, tra cui anche la Juventus, che cerca un sostituto al posto del partente Higuain. All’estero, invece, sono molti i club interessati al giocatore, pare che ci sia anche il Liverpool di Klopp. Ai Reds però Timo si vedrebbe la strada troppo sbarrata vista la presenza di Firmino e allora ecco che su di lui si fionda anche il Milan. Il club rossonero vuole un attaccante top per ripartire il prossimo anno nel progetto giovani, con l’arrivo di Rangnick diventerebbe tutto più facile, i due hanno lavorato insieme al Lipsia.

Calciomercato Milan: Werner con Rangnick, Calhanoglu nell’affare. Beffata la Juve

La Juventus non è quindi l’unica squadra di Serie A interessata a Timo Werner. Come riportato da Sportmediaset, il Milan punta forte sul calciatore ed è pronto all’acquisto. Con l’arrivo del tecnico Rangnick sulla panchina rossonera il prossimo anno diventerebbe tutto più facile. Il Lipsia valuta 60 milioni di euro Werner, ma l’idea del club è quella di inserire nella trattativa Calhanoglu per far abbassare le pretese del club tedesco. Intanto, potrebbe essere beffata la Juventus, che oltre a Gabriel Jesus, Kane e Icardi segue proprio anche Werner.