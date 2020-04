Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Lazio, Luis Alberto rinnova | E’ stato tra i migliori trequartisti dell’attuale stagione. Con i suoi assist ha favorito i gol della Lazio e la rincorsa al primo posto. Il futuro di Luis Alberto, però, nonostante l’ottimo rendimento sembra essere certo alla Lazio. Il suo agente è in continuo contatto con Claudio Lotito e Igli Tare per un eventuale prolungamento dell’attuale contratto e al termine della pandemia si riapriranno i discorsi.

Calciomercato Lazio, Luis Alberto verso il rinnovo

La stagione alla Lazio ha aperto e aprirà tantissimi nuovi scenari verso i grandi club che cercheranno di sottrarlo al club biancoceleste. L’accesso alla Champions League, però, favorisce proprio i detentori del cartellino dello spagnolo, ora più che mai determinato a restare. Il suo agente, Alvaro Torres, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Estadio Deportivo.

“E’ vero, in passato c’è stato l’interesse del Siviglia ma oggi siamo concentrati solo sulla Lazio. Si sta confermando in Serie A: l’anno scorso è stato tra i migliori, quest’anno è il migliore, come dicono tutti”.

Rinnovo? “Ci sono voluti tanti mesi prima di iniziare qualche discorso con la Lazio ma adesso c’è armonia e siamo molto fiduciosi. Credo che resterà alla Lazio”.

Notizie Lazio, i numeri di L. Alberto

Il contratto di Luis Alberto con la Lazio sarà prolungato e ritoccato, con numeri altamente a suo favore. In stagione ha collezionato 30 presenze tra Serie A, Europa League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana con 5 gol e 14 assist all’attivo. E’ fondamentale per Simone Inzaghi che nella prossima stagione continuerà a puntare sul jolly spagnolo.