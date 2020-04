Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, è un giocatore nella lista di Simone Inzaghi: la Lazio potrebbe provare il colpo grosso alla prossima sessione di mercato.

Calciomercato Lazio, Insigne tra le prime scelte di Inzaghi

Lorenzo Insigne è il simbolo del Napoli, un talento che spesso fa la differenza in mezzo al campo. Non ha avuto sempre un rapporto idilliaco con la propria tifoseria, ma è riuscito sempre a riconquistare la fiducia dell’ambiente nei momenti difficile grazie al suo talento. Inzaghi ha bisogno di un attaccante, non è un mistero, e secondo Tuttosport il capitano degli azzurri è nella lista dei desideri. Immobile è molto amico di Insigne, e questo potrebbe essere un fattore importante per portare Lorenzo alla Lazio. Simone, Ciro e Lorenzo si sono visti lo scorso inverno a Dubai, dopo che i biancocelesti vinsero la Supercoppa contro la Juventus, ed è possibile che abbiano cominciato a sondare il terreno per questo clamoroso trasferimento.

Come arrivare a Lorenzo il “Magnifico”

De Laurentiis non ha giocatori incedibili nella sua rosa, lo ha sempre ribadito. Certamente, una cessione del capitano farebbe molto scalpore e infatti non se ne priverebbe molto facilmente. Il prezzo del cartellino di Insigne non è inferiore ai 60 milioni, un po’ troppo alto per la Lazio. E anche lo stipendio è nettamente al di là di ogni prospettiva societaria: Lorenzo guadagna 5 milioni e mezzo a stagione, mentre il limite massimo fissato da Lotito è di 3 milioni e mezzo. Ballano troppi milioni in questo affare, ma la Lazio ha un piede già in Champions League e quest’operazione potrebbe non essere fantamercato.