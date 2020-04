Calciomercato Juventus, Rakitic e Umtiti obiettivi per l’estate

Calciomercato Juventus: Rakitic e Umtiti, due nomi concreti per i bianconeri

Calcio Mercato Juventus Rakitic Umtiti | La Juventus continua le proprio operazioni di mercato, e lo fa pensando in grande verso la prossima stagione. La squadra bianconera vorrebbe andare a rinforzarsi in vari reparti, specialmente in difesa e a centrocampo. Il ds Paratici si sta muovendo parecchio nel corso di queste ultime settimane, e la sensazione è che in estate potranno esserci parecchi affari da portare avanti: sul taccuino sono tantissimi i nomi, e alcuni di questi possono essere delle vere e proprio occasioni a basso prezzo.

Nel mirino della Vecchia Signora anche due giocatori del Barcellona: Ivan Rakitic e Samuel Umtiti. Il centrocampista croato con molte probabilità sarà liberato dal Barcellona da qui a breve, quasi stesso discorso per il centrale francese, che tra un infortunio e l’altro non è riuscito a guadagnarsi la riconferma. La Juventus vorrebbe provarci davvero, e stando a quanto riportato da cm.com, non è escluso un assalto concreto.

News Juventus: concorrenza Rakici, Umtiti pista complicata

Rakitic è un profilo che piace tantissimo alla Juventus, ma portarlo a Torino non sarà affatto facile: la concorrenza in Italia è tanta, specie da Inter e Milan. Anche per Umtiti la pista è complicata, anche perchè in Premier League hanno già mosso alcuni passi.