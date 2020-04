Calciomercato Juventus, Haaland può già lasciare il Dortmund: la situazione

Calciomercato Juventus, Haaland ancora nel mirino: ma la concorrenza ora è troppo forte

Calciomercato Juventus – Haaland | Era tra gli obiettivi numero uno della Juventus, ma è stato convinto maggiormente dal Borussia Dortmund. La stella norvegese ha macinato gol su gol, sfornando prestazioni di un livello elevatissimo e ne stava per far le spese anche il Paris Saint-Germain che, poco prima dello stop legato al Coronavirus, è riuscito però a venirne fuori, battendo proprio il Borussia Dortmund in Champions League. Clamoroso, ma vero, stando a quel che rivelano i colleghi spagnoli sul suo futuro. Sì, perché AS avrebbe rivelato la possibilità di un addio imminente da parte di Erling Braut Haaland, dopo soli sei mesi dal suo arrivo in Bundesliga. Il talento ha tra i corteggiatori, diversi club mondiali, tra cui proprio la Juventus e il Real Madrid.

Ultime Juventus, concorrenza Real per Haaland: i blancos hanno già pronto il piano

Ancora sul mercato Erling Braut Haaland, ma la Juventus dovrà nuovamente stare a guardare. E’ questo il rischio dei bianconeri, che però farebbero di tutto per arrivare al giocatore. Dovranno fare i conti con la forte concorrenza del Real Madrid, che avrebbe già voluto prelevarlo prima del Dortmund. Il calciatore sarebbe adesso pronto e i madrileni starebbero studiando un piano ad hoc per convincere calciatore e società. Non sono convinti di prelevarlo esercitando la clausola rescissoria entro il 2021 di ben 75 milioni, regalando una plusvalenza incredibile al club tedesco. L’idea sarebbe quella di mettere sul piatto una cifra comunque corposa, più il cartellino di Luka Jovic. Per il serbo sarebbe un ritorno in Bundesliga, dopo l’esperienza all’Eintracht.