Ultime Juventus: Igor Gomes nel mirino

Calcio mercato Juve Igor Gomes Real Madrid Barcellona ultime | Igor Gomes, giovanissimo talento brasiliano del Sao Paulo, ha attirato a se gli occhi dei migliori club di tutto il mondo. Oltre alla Juventus, anche il Real Madrid e Barcellona seguono a distanza il calciatore classe 1999. I bianconeri puntano sul calciatore brasiliano per ampliare la lista dei giovani talenti sparsi per l’Europa che in futuro approderanno alla Juventus. In Brasile è già paragonato al grande Kakà, uno dei suoi idoli a cui ha ammesso di ispirarsi.

Calciomercato Juve: si punta Igor Gomes, Real Madrid e Barcellona sul talento brasiliano

Igor è un giovane calciatore che sta ancora cercando di capire qual’è il suo ruolo ideale. Intanto in Brasile gioca trequartista ma è in grado anche di saper muoversi da mezzala d’inserimento. I suoi idoli e modelli d’ispirazione sono Kakà, ma soprattutto De Bruyne, un centrocampista tuttofare e che rispecchia molto le sue caratteristiche. In patria è già considerato uno dei migliori in circolazione, anche se lui stesso ha ammesso recentemente: “Deve fare più gol, ha tutto per sfondare, ma deve essere concreto”.

Intanto, il suo attuale allenatore, ha aperto al suo addio già dalla prossima estate. Queste alcune delle parole di ​Fernando Diniz: “Non resterà a lungo con noi, è una materia prima eccellente”.