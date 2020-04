Calciomercato Juventus: Douglas Costa può andare via

Calcio mercato Juventus Douglas Costa Manchester City PSG | Douglas Costa, attaccante della Juventus, non ha vissuto una stagione felice. Il calciatore brasiliano ha iniziato alla benissimo e con la fiducia di Sarri che di lui ha una grande considerazione. I tanti infortuni però hanno compromesso la stagione in cui Costa doveva assicurarsi la conferma dalla società bianconera che su di lui ha investito molto. Intanto, su di lui ci sono diversi top club e potrebbe lasciare la Serie A nella prossima sessione di mercato. Alto l’ingaggio del brasiliano che ha un contratto in scadenza nel 2022 e vista l’età (a settembre 30 anni) quasi impossibile che rinnoverà. Possibile maxi scambio con il Manchester City, ma il club potrebbe perdere appeal se resta fuori dalle coppe europee. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Notizie Juve: tanti top club su Douglas Costa, può essere usato come pedina di scambio

La Juventus ancora non ha preso una decisione su di lui, Douglas Costa sarà esaminato nei prossimi mesi e il suo futuro sarà deciso dalla società. Il club non vorrebbe cederlo, ma inserirlo in qualche maxi trattativa come pedina di scambio. Tra le tante idee c’è quella con il Manchester City di Guardiola, per portare Gabriel Jesus a Torino. Su di lui ci sono anche Barcellona, Real Madrid e Paris Saint Germain che restano fortemente interessati al calciatore.