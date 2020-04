Calciomercato Inter: Vidal ancora possibile, i dettagli

Ultime Inter, Vidal non passa di moda. Arturo Vidal potrebbe ancora lasciare il Barcellona. Il cileno aveva già a gennaio avuto una buona offerta dall’Inter.

Ma il muro dei catalani ha retto a gennaio. Il club blaugrana non ha voluto privarsi del giocatore, promettendogli però di ascoltare offerte in estate, se conformi alle richieste. Dalla Cina ci sono due proposte interessanti, scartate dal giocatore.

Come riportato in Spagna da Sport, Arturo Vidal vuole continuare in Europa e vuole farlo ancora ai massimi livelli. Per questo non è ancora da scartare l’ipotesi di un colpo da parte dell’Itner.

Il calciatore potrebbe sbarcare a Milano in un’eventuale trattativa per portare Lautaro Martinez in Catalogna ma anche in un altro modo.

Ultime Inter: si cerca un centrocampista

L’Inter, infatti, è ancora alla ricerca di un calciatore delle sue caratteristiche. Gli uomini mercato nerazzurri, per questa ragione, avrebbero messo nel mirino Tolisso del Bayern Monaco. Il francese, che in Baviera ha preso proprio il posto del cileno, vive oggi una situazione analoga a quella di Arturo Vidal. E’ finito fuori dalle rotazioni ed ha perso il posto da titolare ma la sua carta di identità sembra più interessante.