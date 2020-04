Calciomercato Inter, Romulo rivela: “Conte mi voleva a gennaio”

Calciomercato Inter, Romulo rivela l’interesse di nerazzurri: i dettagli

Calciomercato Inter – Romulo | E’ stata una sessione molto corposa di calciomercato quella dell’Inter, nell’ultima vissuta a gennaio. I nerazzurri hanno sfruttato ogni occasione, dando vita ad una vera e propria asse tra Premier League e Serie A, ma è proprio in quest’ultima che ha continuato a cercare. Sì, perché stando a quel che rivela l’italo-brasiliano Romulo, calciatore del Brescia, ci sarebbe stato un tentativo anche su di lui. Ai “microfoni” del collega Nicolò Schira, attraverso una diretta Instagram, ha rivelato il particolare retroscena di mercato, che lo accosta alla maglia nerazzurra, dopo un passato ai bianconeri.

Ultime Inter, l’annuncio di Romulo: “Potevo andare all’Inter, Conte mi voleva. Io sono in scadenza, chissà…”

E’ proprio l’esperienza vissuta alla Juventus, con Antonio Conte alla guida, che ha fatto individuare allo stesso tecnico, la soluzione per il proprio centrocampo all’Inter. L’idea del tecnico, coordinato dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta, sarebbe stata quella di portare in nerazzurro, proprio il suo ex calciatore. Romulo rivela in maniera chiara: “Mi vollero proprio Marotta e Conte nel 2014, quando mi presero alla Juventus. Il mio agente è stato in contatto con l’Inter ed io sono in scadenza a giugno. Io sto bene a Brescia, ma non posso non dire che l’interesse di un club così importante, mi lusinga. Tornare ad allenarmi con Antonio Conte mi piacerebbe, ma vediamo quello che succede…”