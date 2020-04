Calciomercato Inter, Tebas su Messi: “Non sarebbe un dramma perderlo”

Calciomercato Inter, Messi in Serie A: ecco come hanno reagito i vertici della Liga Spagnola

Calciomercato Inter – Messi | Sta facendo letteralmente impazzire i tifosi dell’Inter, la clamorosa ipotesi lanciata nella giornata di ieri, di un futuro nerazzurro per Lionel Messi. La ‘pulce’ argentina potrebbe essere arrivata al capolinea della sua avventura, lunghissima, al Barcellona. Un sogno vero e proprio per l’intero ambiente nerazzurro, pronto a vivere un’estate particolare in chiave calciomercato. L’ex patron dell’Inter, Massimo Moratti, aveva lanciato la bomba nella giornata di ieri e, quest’oggi, è stata nuovamente replicata dal presidente della Liga spagnola, Javier Tebas. Il numero uno della federazione calcistica iberica è intervenuto in videoconferenza, per parlare con i media spagnoli e le sue parole, sono anche dirette verso il possibile approdo di Lionel Messi al club di Steven Zhang e dunque in Serie A.

Ultime Inter, le parole di Tebas sul possibile addio di Messi

Dopo il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, la Liga potrebbe ritrovarsi priva dell’altro fenomeno, Lionel Messi. Sì, perché è di questo che parla il presidente della Liga spagnola, che però non vive alcuna preoccupazione in merito alla questione. Questo è quanto annunciato da Tebas ai colleghi spagnoli, in videoconferenza: “L’arrivo di Messi non cambia i problemi di un’intero campionato, se le cifre della Serie A sono in difficoltà, non si trova una soluzione in un calciatore“. Pungenti dunque le parole del numero uno in Spagna, che poi continua: “Io vorrei Messi ancora qui in Liga, ma è ovvio che se dovesse prendere la stessa decisione di Cristiano Ronaldo, per la Liga cambierebbe poco. Non sarebbe un dramma. Abbiamo guadagnato lo stesso molti soldi, nonostante lo scetticismo di molti quando CR7 è andato alla Juventus. I campioni aiutano i campionati, ma non sono fondamentali”.