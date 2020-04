Calciomercato Inter, Icardi sarà riscattato dal PSG

Calciomercato Inter: Icardi, il PSG adesso è convinto del riscatto

Calcio Mercato Inter Icardi | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e le principali squadre del nostro campionato stanno continuano con diverse operazioni. In particolare l’Inter, che sta approfittando di questa “pausa” per sbrogliare qualche matassa sia in entrata che in uscita. Occhi puntati soprattutto sulla situazione riguardante i prestiti, con il futuro di Perisic ed Icardi ancora appeso ad un filo. Fortunatamente per i nerazzurri però, per il centravanti argentino arrivano finalmente delle notizie importanti: stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport infatti, pare che il PSG abbia scelto di riscattare Icardi.

Dopo tante settimane ed altrettante voci di mercato, adesso per l’Inter potrebbe essere arrivata la fatidica svolta. Il club parigino spenderà 70 milioni di euro, concedendo ai nerazzurri un patrimonio importantissimo da andare ad investire. Grandissima chance per l’attaccante, pronto a prendere in eredità il posto di Cavani.

Icardi al PSG: beffata la Juventus?

Se fino a qualche ora fa il futuro di Icardi sembrava incerto più che mai, adesso lo scenario potrebbe essere cambiato in maniera decisiva. Leonardo si è convinto, e questo rischia di beffare anche la Juventus, altra pretendente importante per il giocatore. Se un ritorno dell’argentino in Italia avrebbe potuto favorire i bianconeri, ad oggi questa ipotesi è impossibile da avverare.