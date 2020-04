Calciomercato – Giocatori in scadenza 2020, quanti grandi affari: la lista

Calcio mercato: tutti i giocatori in scadenza 2020

Calciomercato ultime notizie giocatori in scadenza 2020 lista | L’emergenza coronavirus ha fermato il mondo dello sport. Il calcio è in stand-by, ma il mercato no. Tanti club progettano la prossima stagione e studiano i possibili grandi affari di mercato. Come riportato da Sportmediaset, sono tanti i grandi calciatori che a giugno 2020 si potranno acquistare a costo zero e ingaggiandoli solamente senza pagare il costo del cartellino. Tra i tanti giocatori in scadenza 2020 c’è anche Giorgio Chiellini della Juventus, che però sembra ormai ad un passo dalla firma fino al 2021. Meno sicura, ad oggi, la firma di Mertens, mentre ci sono anche calciatori del calibro di Cavani e David Silva.

Calciomercato: calciatori in scadenza 2020, la lista

Sono davvero tanti, quest’anno i giocatori europei di alto livello e di una certa esperienza che potrebbero essere acquistati dalle squadre italiane per aumentare il livello della rosa. Tanti dall’estero e dai club inglesi, ma diversi calciatori di livello anche dalla Serie A che potrebbero andare via a costo zero. Il tutto soltanto pagando il loro ingaggio e senza aggiungere costi di cartellino. Questa la lista dei migliori calciatori in scadenza 2020: