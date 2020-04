Il tecnico del Torino, Moreno Longo, ha scacciato le notizie che circolano attorno al suo attaccante Belotti. Il rapporto tra il Gallo e i granata può durare ancora un altro anno

Torino, Longo: “Tutti vorrebbero Belotti ed io sono fortunato ad averlo in squadra”

Andrea è il cuore del Torino, potrebbe diventare la bandiera di questa società. Longo si augura che Belotti rimanga ancora in squadra e ha lanciato messaggi d’amore verso il suo attaccante in un’intervista a Sky Sport: “Lavorare con lui è un privilegio. E’ un grande uomo e tutti gli allenatori lo vorrebbero. Sono fortunato ad allenarlo e con lui in squadra immagino un futuro positivo“. Il Torino non vorrebbe privarsi di Belotti, ma è davvero difficile trattenerlo per le numerose offerte che arrivano, ormai da anni. Il giocatore ha dimostrato di essere al servizio della squadra, di volersi sacrificare per i compagni e così ha conquistato anche la Nazionale.

I piani di Longo per evitare una catastrofe

La stagione dei granata non è delle migliori. La classifica li vede al quindicesimo posto, a pochi punti dalla retrocessione. L’allenatore ha dichiarato di avere diverse idee per il suo attacco: “Possiamo giocare in tanti modi: con due punte, con un attaccante centrale e due esterni alti. Alterneremo diverse situazioni offensive che dovranno trasformarsi in occasioni concrete“. E se Belotti è il presente del Torino, Longo ha affermato che Millico “E’ un giocatore straordinario. Se migliorasse i movimenti senza palla sarebbe un bel prospetto“.