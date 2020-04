Ultime Inter: la società richiama gli stranieri, tornano tutti a Milano

Ultime Inter, il club richiama tutti i calciatori a Milano

Ultime Inter news calciatori rientro in Italia | Aveva fatto molto discutere in Italia e in particolare in Lega, come l’Inter avesse lasciato partire i propri calciatori. In molti nelle scorse settimane sono tornati in patria e hanno lasciato il paese in piena emergenza Coronavirus. Intanto, ora il club nerazzurro convoca tutti di nuovo a Milano. In vista di possibili novità riguardo la ripresa degli allenamenti e della stagione in corso, il club di Suning ha convocato di nuovo tutta la squadra a Milano. Dunque, i calciatori tornati in patria nelle scorse settimane dovranno tornare in Italia. L’Inter ha deciso di richiamare in Italia i suoi stranieri, possibile quindi che la stagione riprenda e in beve tempo. I calciatori torneranno prima di Pasqua in Italia.

Inter news: la società convoca tutti, gli stranieri tornano dall’estero

Sono sette i calciatori nerazzurri che hanno lasciato l’Italia nelle scorse settimane e che ora dovranno ritornare a Milano, dopo la chiamata della società. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Lukaku, Brozovic, Handanovic, Eriksen, Young, Moses e Godin rientreranno in Italia nei prossimi giorni, l’ultimo sarà Godin. Una volta tornati dai rispettivi paesi, i calciatori dovranno affrontare un periodo di quarantena di circa 15 giorni prima di poter tornare a disposizione per eventuali allenamenti della squadra sul campo.