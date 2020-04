Ultime Brescia, Tonali: “Futuro? Voglio chiudere la stagione con chi ha creduto in me”

Ultime Brescia | Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al Corriere della Sera.

Ultime Brescia, le parole di Tonali

Il calciatore piace tanto a Inter, Juve, Chelsea o Manchester United, ma per ora pensa solo alle Rondinelle:

“E non lo dico così, per sviare. A me interessa chiudere al meglio la stagione, voglio dare ancora molto al Brescia, che ha creduto in me. Poi, vedremo”.

Per Cellino vali 300 milioni?

“Lui mi vuole bene, come a un figlio. E io voglio molto bene a lui, mi ha dato sempre tanti consigli per crescere. Non so quanto valgo, sono un sacco di soldi. Un po’ fa effetto sentire certe cifre, io resto sereno e calmo, è tra le mie qualità”.