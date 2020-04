Serie A, taglio stipendi: decisione unanime delle società

Serie A, taglio degli stipendi: c’è l’accordo tra i 20 club del massimo campionato italiano

Serie A – Taglio stipendi | C’è stata l’Assemblea di Lega, tra gli organi di Serie A, nel corso di questa giornata. Ci sarebbero dei nuovi aggiornamenti, come rivelato dai colleghi di Sky Sport. Sì, perché l’emittente satellitare fa conoscere nuovi dettagli che portano all’accordo totale tra le società di Serie A, sul taglio degli stipendi per i tesserati. Intesa tra le parti, perché sarebbe stata trovata l’unanimità tra le diverse società di Serie A.

E’ un momento difficile per l’intero Paese e, anche sul calcio, si riflette l’epidemia Coronavirus. E’ per questo che le diverse società di Serie A si sarebbero riunite in call conference per una nuova Assemblea di Lega. La decisione è emersa in quest’ultimi minuti, con il taglio degli stipendi per i diversi tesserati delle società di calcio. I dettagli raccontano di un accordo, attraverso il quale si potrà prendere una decisione definitiva con l’AIC (Associazione Italiana Calciatori). Ci sono più ipotesi all’interno del documento che prevedono la possibilità di una rinuncia a due mensilità e dunque 1/6 dell’intero stipendio, oppure un taglio di 1/3 del medesimo. La precisazione inoltre è sulla ripresa della Serie A, che si legge all’interno del comunicato, è chiara: “La Lega Serie A sta seguendo l’evoluzione dello scenario in stretto coordinamento con la UEFA, la FIGC e l’ECA. È stata confermata la volontà di portare a termine la stagione e di tornare a giocare, senza correre rischi, solo quando le condizioni sanitarie e le decisioni governative lo consentiranno”.