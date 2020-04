Serie A, l’AIC: “La proposta della Lega è una vergogna”

Monta la polemica a proposito del taglio degli stipendi ai calciatori: questa mattina la Lega di Serie A ha trovato una convergenza (tranne la Juventus) che però riceve una dura risposta dall’AIC, il sindacato che tutela i giocatori.

Serie A, la proposta della Lega Calcio sul taglio degli stipendi

La questione è delicata. I calciatori sono lavoratori dipendenti? Che tutela meritano? Perché se al loro ingaggio vanno operati dei tagli, non può essere lo stesso per gli operai ad esempio? Senza dimenticare che non esistono soltanto calciatori milionari. La materia è così delicata che merita forse una trattazione a parte, ma intanti si registrano degli importanti avvenimenti. Questa mattina la Lega dei club di Serie A ha palesato quale sia la strategia verso gli stipendi dei calciatori, costretti a delle decurtazioni molto importanti: una mossa che ha scatenato le ire dei campioni, e di chi li rappresenta. Soltanto la Juve, che ha già regolato in autonomia la questione, è rimasta fuori da questo accordo.

La dura risposta dell’AIC

“Una proposta vergognosa e irricevibile“, ha dichiarato il vicepresidente dell’assocazione Umberto Calcagno ai microfoni dell’ANSA, “è chiara l’indicazione che si vuol far pagare solo ai calciatori gli eventuali danni della crisi. L’unica parte rilevante del comunicato della Lega è l’inciso con cui si dice che le squadre dovranno negoziare le modifiche contrattuali con i singoli giocatori“. Si prepara quindi la battaglia, che si annuncia lunghissima.