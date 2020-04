Tweet on Twitter

Notizie Juventus, la fidanzata di Rugani: “Devo rifare il tampone”

Ultime Juventus | Michela Persico, compagna di Daniele Rugani, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Mediaset. La fidanzata del difensore centrale della Juventus, conferma di essere ancora positiva al Coronavirus:

“Sono passati i 20 giorni entro i quali è stimata la guarigione per chi prende il Covid-19 in forma leggera tuttavia il tampone è risultato ancora positivo. La clinica alla quale mi sono rivolta non fa gli esami della gravidanza a domicilio. Tuttavia mi hanno detto che sono una mamma giovane e quindi sono meno a rischio quindi tutto sommato sono tranquilla. Rugani? Attendiamo qualche giorno poi ci rivedremo”.

Ultime Juve, le condizioni di Rugani

L’ex conduttrice tv è tornata a parlare dello shock vissuto sulla propria pelle, legato all’allarme Coronavirus. Il racconto di quei momenti, alla notizia della positività di Daniele è stato bruttissimo. Ora la Persico vive la quarantena, curandosi a casa dopo l’esito del tampone suo e quello di Rugani, il primo caso positivo nel mondo della Serie A.

Tra poco, si spera, i due saranno totalmente guariti e potranno riprendere la loro normale vita anche perchè il centrale resta in isolamento alla Continassa dove ha deciso di trascorrere questo periodo dopo aver scoperto della sua positività.