Notizie Inter, Vecino spiazza tutti quando gli chiedono del compagno più forte

Matias Vecino si è dedicato ad un momento con i tifosi dell’Inter in questi giorni di quarantena e come spesso accade, si possono scoprire molte cose che invece si davano per scontate.

Ultime Inter, chi è il migliore?

Uno dei dilemmi più vecchi del calcio. Come si giudica il migliore? Dalle statistiche? Dalle vittorie? Quello che guadagna di più? Forse è impossibile dare una risposta uniforme, ed in effetti anche il modo ondivago attraverso cui è stato assegnato il Pallone d’Oro negli anni ne è la testimonanzia (a proposito, quest’anno sarà assegnato?). In casa Inter scommettiamo che la maggior parte di voi quando pensa al più forte pensa ad Handanovic, il portierone pararigori; o Lautaro, l’argentino al centro del mercato o lo stesso Lukaku, senza dubbio uno dei paperoni della squadra.

Inter news, le parole dell’uruguayano

Ed invece per chi quello spogliatoio lo vive, la storia è diversa. Queste le parole di Vecino ai canali ufficiali del club: “Per me Brozovic è il più forte che abbiamo in rosa. Da fuori si vede un’immagine diversa da quella che è realmente. Marcelo è un ragazzo speciale“. Grandi doti tecniche, recupera-palloni certo, eppure in pochi avrebbero scelto il croato come calciatore migliore dell’Inter. Un dato che senza dubbio mostra come forse, giunto all’età di 27 anni, Brozovic non abbia ancora mostrato il meglio in gare ufficiali.