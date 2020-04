Notizie AS Roma, Zaniolo: “Voglio restare qui tanti anni”

Ultime Roma | Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Il Messaggero:

“Oggi la Roma è tutto, con questa maglia ho vissuto emozioni indescrivibili a partire dall’esordio al Bernabeu. Mi ha fatto esultare, giocare all’Olimpico e sentire amato dai tifosi. Non c’è motivo per cui potrei andar via, spero di rimanere qui per tantissimi altri anni”.

Ultime Roma: Zaniolo sull’infortunio

Il centrocampista ha parlato anche dell’infortunio che lo ha colpito e del suo recupero:

“L’infortunio al ginocchio è stata una bella batosta. Sono riuscito a superarla dopo qualche settimana che per me è stata durissima. Il mio carattere non è mai cambiato e sono stato sempre sorridente e felice. Cerco di darmi obiettivi ogni giorno e superarli. Il ginocchio risponde bene, spero di tornare in campo più forte di prima.

Oggi è difficile parlare di qualcosa di positivo ma, di certo poter sperare di nuovo di giocare l’Europeo è un’emozione bellissima, voglio riuscire ad arrivarci al 100%. Taglio degli stipendi? Penso che siano cose che vadano gestite prima all’interno e poi dette alla stampa.

Bambino con la maglia? Se lo avessi davanti lo porterei sicuramente a Trigoria per fargli vedere come ci comportiamo e alleniamo. Solo un gesto per farlo felce“.