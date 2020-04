Notizie AS Roma, Pellegrini: “Penso di continuare a crescere con questa maglia”

Ultime AS Roma | Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe 1996 della Roma e della nazionale italiana, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a “Il Tempo”.

“Visto il periodo difficile mi sembra un po’ assurdo parlare di mercato, lo dico in generale e non parlo solo della mia posizione. Come ho dichiarato tante volte vedo nella Roma una crescita costante, qui ci sono dei grandi valori umani. Mi auguro che il mio percorso di crescita possa essere parallelo a quello della società, per questo credo che resterò

Io e la Roma possiamo continuare a crescere in questo modo ci toglieremo tante soddisfazioni”.

Mercato Roma, Pellegrini resta?

Il centrocampista ha tanto mercato. Il calciatore solo in Italia piace alla Juventus di Maurizio Sarri. Quest’anno, nonostante gli infortuni, l’ex Sassuolo ha dato il suo grande contributo quando in campo. Il problema è legato però alla clausola.Il trequartista giallorosso ha vissuto momenti molto particolari in questa stagione tra alti e bassi ed il suo contratto è in scadenza nel 2022 e prevede anche una clausola rescissoria molto bassa per il valore reale del calciatore di 30 milioni di euro. Per questo motivo la Roma non può essere tranquilla sul futuro del ragazzo.