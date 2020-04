Nei giorni scorsi il Liverpool aveva pensato di accedere agli ammortizzatori sociali per mettere in cassa integrazione i dipendenti della società, provocando una forte protesta da parte di ex giocatori

Liverpool, autogol sventato: niente ammortizzatori sociali per lo staff

A causa dello stop forzato e della mancanza di introiti dalle tv, da sponsor e dalla vendita dei biglietti, le società calcistiche hanno notevoli problemi economici. Per questo motivo, i Reds avevano pensato di mandare in cassa integrazione i dipendenti del club, non addetti al campo, ma questa scelta ha provocato una reazione negativa sui social. Carragher, ex bandiera del Liverpool, Hammann e Collymore, si erano apertamente schierati contro gli ammortizzatori sociali che avrebbero rovinato le famiglie di chi lavora per la squadra. Gente che non guadagna milioni, e che avrebbe sofferto la riduzione della propria busta paga. Il chief executive del club inglese, Peter Moore, si è scusato per l’errore commesso, ed ecco quanto riporta la Gazzetta dello Sport: “Decisione sbagliata, siamo profondamente dispiaciuti. La scelta di utilizzare gli ammortizzatori dipendeva dal periodo di crisi che stiamo vivendo“.

Le decisioni delle altre società della Premier

Il Liverpool non avrebbe avuto bisogno di questi ammortizzatori sociali poiché è in grado di sostenere il proprio personale. Infatti, ha chiuso l’ultimo anno con 40 milioni di sterline di utile. Altre società della Premier hanno garantito a pieno lo stipendio a chi lavora come semplice dipendente. Il Manchester United, per esempio, ha annunciato che non farà ricorso ai contribuiti governativi. Invece, Newcastle, Tottenham, Bournemouth e Norwich manderanno in cassa integrazione il proprio staff a causa dei problemi economici a cui sono esposti.