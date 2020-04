Mercato Juventus, Pjanic in partenza: fissato il nuovo prezzo

Mercato Juventus: Pjanic, ecco quanto vale la sua cessione

Mercato Juventus Pjanic | Un mercato che si fa sempre più infuocato in Serie A, con molte squadre che cominciano a studiare le soluzioni migliori per la prossima stagione. La Juventus come sempre non resta con le mani in mano, anzi programma e pensa a come gestire più di qualche giocatore presente in rosa. Sarri ha avuto un impatto importante sulla squadra bianconera, soprattutto in termini di gerarchie. A centrocampo sono tanti gli elementi a disposizione del tecnico toscano, e se ad inizio anno sembrava già tutto deciso, adesso lo scenario è totalmente cambiato.

Chi si è perso nei meandri della discontinuità è certamente Miralem Pjanic, ad oggi dato per partente, e che può davvero dire addio tra qualche mese. Il centrocampista bosniaco ha tante pretendenti, e per giunta il suo prezzo sta subendo diverse variazioni da ormai qualche settimana: stando a quanto riportato da cm.com, se prima era valutato circa 60-70 milioni di euro, adesso potrebbe partire per 45-50. Un prezzo comunque alto, e che adesso fa davvero gola a più di qualche big.

Pjanic: scende il prezzo, sale l’interesse

Il futuro di Pjanic sembra segnato, e il suo prezzo – ora più basso – può diventare una vera e propria occasione per il PSG, di gran lunga la pretendente più in vista. La squadra parigina ora può tentare l’assalto, che possa nascere un intreccio?