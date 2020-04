Lutto nel calcio: muore Antic, l’unico ad aver allenato le 3 big

Si è spento all’età di 71 anni Radomir Antic, esperto allenatore, protagonista di una mirabolante carriera che l’ha portato ad allenare alcuni tra i club più grandi d’Europa.

Muore Radomir Antic, il tecnico “con pieni poteri”

A dare l’annuncio è stata una delle società che lui ha guidato, l’Atletico Madrid. “Un giorno triste per la famiglia rojiblanca“, si legge sul sito dei colchoneros. Ancora oggi, il tecnico serbo è l’unico ad essersi seduto sulle panchine dei tre grandi club di Spagna: è entrato negli annali infatti anche di Real Madrid e Barcellona.

La carriera di Antic

Ha cominciato la sua avventura spagnola all’inizio degli anni ’90, con la maglia della Casablanca: le cose però non andarono benissimo e presto passò all’Oviedo. Qui mostrò i segni della sua bravura e si guadagnò la chiamata dell’Atletico per il dopo-Sacchi. Era l’epoca del presidente mangia-allenatori Gil che invece di Antic s’innamorò, venendo ripagato con un campionato e una coppa di Spagna. Restò per 5 anni, dal ’95 al 2000, guadagnandosi “pieni poteri“, come amava definire lo stesso presidente.

Nel 2003 l’arrivo al Barcellona che gli ha permesso di diventare l’unico allenatore della storia a guidare le tre big del calcio iberico. Dopo l’esperienza al Celta Vigo, la panchina della nazionale serba prima della chiusura della carriera in Cina, con Shandong Luneng e Hebei.