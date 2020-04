Italia, Mancini: “Abbiamo un altro anno, il rinvio può renderci ancora più forti”

Italia, Mancini: “Situazione drammatica, il rinvio non è un problema: saremo forti l’anno prossimo”

Italia – Mancini | E’ intervenuto Roberto Mancini ai microfoni di Sky Sport, attraverso la consueta call conference, nel corso della rubrica “Casa Sky Sport”. Quelle che seguono, sono le parole del Commissario Tecnico della Nazionale.

Le parole di Roberto Mancini

Come cambia la Nazionale con il rinvio dell’Europeo? “Nessuno di noi avrebbe voluto non giocare gli Europei e il motivo è quello che succede in tutta Europa e in tutto il mondo. Purtroppo se ne sono andate tante persone, è difficile accettarlo. Pensando al calcio, che passa in secondo piano, per noi può andare anche bene. Siamo giovani, possiamo continuare a migliorare”.

Cosa mi lascia questa situazione e la mia Nazionale come simbolo di unione? “Lascerà tanta tristezza in tantissime famiglie italiane ed è questa la situazione drammatica, impossibile da accettare. Per quel che ci riguarda, vedremo. Faremo le cose molto volentieri. Io dissi di voler fare una partita della nostra Nazionale mista, maschile e femminile, con i medici e gli infermieri, in segno di ringraziamento”.

Meglio adesso o tra un anno? “Avremmo avuto delle possibilità adesso, ne sono certo, ma forse ci sono squadre più preparate. Penso a quelle affermate come la Francia. Forse con un anno in più li farà migliorare ancora. Bisognerà vedere quando saranno le partite, dipende da molte cose”.

Zaniolo? “Ci siamo sentiti all’inizio, poi è andato a migliorare, è importante che continui a fare quello che sta facendo”.

Terzini? “Ne abbiamo tanti e di buona qualità. Qualcuno deve giocare di più nelle proprie squadre, però non credo che siamo così messi male. Siamo messi bene in tutti i reparti secondo me, dobbiamo trovare forse qualcuno dietro a Ciro e al ‘Gallo’ (Immobile e Belotti, ndr)”.

Balotelli? “Finché non smetterà, mi chiederanno sempre di lui. Per le qualità che aveva e che ha, è forse uno dei migliori centravanti in assoluto. Poi però non basta solo quello, ma lui lo sa. Quest’anno sa di non aver fatto benissimo, la nostra speranza è quello di averlo al massimo, dipenderà tutto da lui. Le porte sono aperte per tutti, useremo la Nations League anche per conoscere meglio i nostri calciatori”.

Palleggio o meno? “Quando dico che abbiamo qualità, ne sono convinto. Abbiamo tanti giocatori e anche bravi, penso a Castrovilli che è da poco con noi, ma già forte. Possono giocare sia da palleggio, che offensivi. Lo stesso Verratti può fare entrambe le fasi. Abbiamo i Barella, Sensi, Pellegrini… Siamo messi bene”.

Futuro in Nazionale o sul campo nel quotidiano? “Siamo talmente giovani, che abbiamo di tempo (ride, ndr). Sono felice in Nazionale, anche se purtroppo tocca pazientare e questo sarà difficile, vedersi dopo un anno. La cosa bella è che poi arrivano Nations League, Europei, Mondiali… Dopo il Mondiale vediamo cosa accadrà”.