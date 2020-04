Coronavirus, lutto per Guardiola: morta la madre a 82 anni

Coronavirus: Guardiola, deceduta la madre Dolors Sala Carriò

Coronavirus Guardiola | L’emergenza Coronavirus ha stravolto completamente il mondo del calcio e non. I casi di contagio da Covid-19 sono in continua espansione, e adesso è impossibile prevedere il calo del picco. Intanto parecchi addetti ai lavori si sono resi protagonisti dei bei gesti umanitari, altri invece hanno subito delle gravi perdite in questa lotta alla pandemia. E’ il caso di Pep Guardiola a cui è spettato un gravissimo lutto in famiglia per il tecnico spagnolo: morta la madre di 82 anni, Dolors Sala Carriò.

La donna aveva lottato per giorni contro il Coronavirus, e nelle ultime ore è deceduta. Uno scossone incredibile per l’allenatore del Manchester City, in questo scenario che si fa ogni giorno sempre più surreale.

Coronavirus: cambia il calcio

Il calcio è fermo, e la stagione in corso è attualmente sospesa fino a data da definire. Impossibile prevedere la ripresa, sia per quanto riguarda gli allenamenti che per i calendari dei maggiori campionati europei. Per ora si può solamente fare delle ipotesi, con gli organi alti che nelle ultime settimane si stanno attivando parecchio per prendere le decisioni migliori possibili. Intanto un altro argomento di punta è stato trattato e discusso: il taglio degli stipendi, questa la strategia attuata in Serie A.