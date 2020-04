Coronavirus, Conte: “Stanziati 400 miliardi. Si può ripartire ad aprile”

In conferenza stampa, il Premier Conte assieme ai ministri Patuanelli e Azzolina ha fatto il punto sul decreto legge per porre rimedio alle conseguenze dell’epidemia.

Coronavirus, le parole di Conte

Si è concluso da poco il Consiglio dei Ministri. Il primo a prendere la parole è Giuseppe Conte, annunciando una manovra da 400 miliardi di euro: “Abbiamo deciso per la sospensione di vari pagamenti fiscali anche per aprile e maggio. Abbiamo potenziato lo strumento della golden power, potremo controllare operazioni societarie e le scalate ostili non solo nei settori tradizionali, ma in quelli assicurativo, creditizio, finanziario, acqua, salute, cybersicurezza. Questo strumento è poderoso, per assicurare liquidità alle imprese, ci sono tante disposizioni di natura fiscale per alleggerire gli oneri per i contribuenti. Ci sarà poi un nuovo decreto per tutte le categorie in sofferenza. Questa emergenza non è soltanto sanitaria ma anche economica. Confidiamo che questa curva epidemica possa diventare forse anche discendente già prima di maggio e quindi ci consenta di programmare la fase di discesa“. I dati della Protezione Civile danno conforso al Premier.

I discorsi di Patuanelli e Azzolina

Fa eco alle parole del Primo Ministro Stefano Patuanelli, ministro dello sviluppo economico: “Probabilmente è la manovra più ampia. Il Governo ha grande fiducia nei nostri imprenditori, il virus è stato drammatico anche dal punto di vista economico oltre che sanitario“.

Il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina fa il punto invece sulla conclusione dell’anno scolastico: “Questo decreto rappresenta un paradigma, c’è una chiarezza che va fatta sulla didattica a distanza. Non può essere opzionale, ci sta permettendo di concludere l’anno scolastico, significa dare dignità renderla obbligatoria. Vi incito a lavorare ancora di più nei 2 mesi che ci separano dalla fine dell’anno scolastico. Non ci sarà 6 politico, se ci sarà da recuperare si farà a settembre“.