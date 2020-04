Coronavirus, Rustu dimesso dall’ospedale: l’ex portiere sta bene

Coronavirus, Rustu si riprende dopo il contagio: l’ex portiere è stato dimesso dall’ospedale

Coronavirus, Rustu | L’ex stella del calcio rumeno ed ex portiere del Barcellona, Rustu Recber ha vissuto momenti critici, rischiando la vita per colpa del virus che sta spaventando anche la nostra Italia. L’estremo difensore del Barcellona (anni 2000) è stato contagiato dal Coronavirus, ricoverato in ospedale e vi abbiamo raccontato della sua condizione critica di salute, non molto tempo fa. Oggi però arriva la buona notizia, dopo giorni drammatici vissuti e raccontati in prima persona dalla moglie Isil, dell’ex portiere. Rustu Recber è stato dimesso dall’ospedale, dopo giorni trascorsi nella stessa clinica.

Coronavirus, Rustu: l’annuncio su Instagram della moglie dell’ex portiere del Barcellona

Arriva l’annuncio sulle condizioni dell’ex portiere della Nazionale turca, Rustu Recber. L’uomo, 46 anni, è stato dimesso dall’ospedale dopo la brutta condizione di salute vissuta dopo aver contratto il virus del Covid-19. L’ex calciatore del Barcellona è stato ricoverato in ospedale per circa 11 giorni e la moglie Isil ha ringraziato tutto il personale dei medici e le persone che sono state vicine alla famiglia, annunciando che finalmente l’uomo ha superato la fase critica. I tifosi turchi sono in festa, perché l’estremo difensore è un idolo in patria. Tutto il mondo del calcio sorride, sospiro di sollievo: Rustu è stato dimesso, il portiere adesso punterà a riprendersi definitivamente.