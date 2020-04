Federico Chiesa è diventato un giocatore chiave per la Fiorentina, tanto da guadagnarsi l’interessamento di altre società. Il calciatore è stato intervistato e ha dichiarato il suo sogno da ragazzo

Il sogno di Chiesa: “Volevo giocare sotto la Fiesole”

Chiesa ha esordito in Serie A nel 2016 allo Juventus Stadium. Il primo a credere in lui fu Paulo Sousa, allora allenatore dei viola. Federico ha ricordato così il suo vecchio mister ai microfoni di Sky Sport: “Rivedere Sousa è sempre un piacere, mi ha dato la possibilità di inseguire il mio sogno. Ogni gol è dedicato a lui”. A proposito di sogno, Chiesa ha espresso il suo desiderio da bambino: “Volevo giocare con la Fiorentina, davanti la Curva Fiesole. Il mio sogno è sempre stato questo. Questo club ha una grandissima storia e spero che avrà un futuro altrettanto grande“.

Chiesa, gli obiettivi della Fiorentina e il suo futuro incerto

Il giocatore ha dichiarato gli obiettivi della società e il suo futuro, restando vago: “Dobbiamo raggiungere la salvezza e poi puntare a qualcosa di più grande. La classifica attuale non rispecchia il nostro valore. Firenze per me è casa. Per la prossima stagione? Vedremo“.

Chiesa è voluto fortemente da altri club, l’Inter su tutti, ma la Fiorentina vorrebbe rinnovare il suo contratto e trattenerlo. L’attaccante della viola ha concluso l’intervista lanciando un messaggio alle persone a casa: “Dobbiamo restare a casa. Sia per salvare noi stessi e anche per chi sta mettendo a rischio la propria vita per curare i malati“.