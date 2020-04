Calciomercato Barcellona: asta tra Juventus, Milan e Inter per Rakitic

Calciomercato Barcellona Rakitic Juventus Milan Inter | Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, è pronto a lasciare il club catalano dopo diversi anni. Arrivato nel 2014 dal Siviglia, il centrocampista è stato messo alla porta dal club catalano. Il suo contratto è in scadenza nel 2021, ma per evitare di perderlo a parametro zero, il club spinge per cederlo immediata in estate. Milan, Juventus e Inter si sfidano in Serie A per il suo acquisto, ma c’è anche il Siviglia, dove ritornerebbe con piacere e senza abbandonare la Spagna.

Ultime Barcellona: Rakitic via, Juventus, Milan e Inter su di lui

Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Sport, il calciatore sarebbe intenzionato ad accettare il Siviglia, ma preferisce approdare in Serie A in cerca di una nuova sfida. In Italia sono tre i grandi club pronti ad acquistarlo, si tratta di Juventus, Inter e Milan. Il Barcellona ha già comunicato al calciatore di poter tranquillamente trovare una nuova squadra per la prossima stagione. L’affare potrebbe concludersi per circa 20-25 milioni di euro (la richiesta del Barca). Ora starà al calciatore fare la scelta definitiva e accordarsi con un nuovo club. Aumentano sempre di più le possibilità di vedere il campione croato la prossima stagione nel nostro campionato, ora bisognerà capire quale sarà la maglia scelta da lui.