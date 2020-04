Calciomercato Napoli: Vazquez per Fabian Ruiz, mossa Real

Calciomercato Napoli: Vazquez per Fabian Ruiz, si può fare

Ultime Napoli, Vazquez può arrivare? Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Real Madrid fa molto sul serio con Fabian Ruiz.

Il corteggiamento per lo spagnolo è appena cominciato. Facile convincere il giocatore, assai più complicato accontentare il Napoli, che valuta il suo gioiello non meno di 60 milioni di euro. Alvaro Torres, procuratore del ragazzo, aveva dichiarato apertamente:

«Sì, il Real Madrid è interessato a Fabian. Naturale ci siano altri club importanti per un giocatore che ha disputato le ultime tre annate ad alti livelli. Abbiamo già comunicato la cosa al Napoli. Ora il ragazzo è concentrato solo sulla squadra azzurra. In estate si vedrà».

Ultime Napoli: quanto vale Fabian?

Ma gli azzurri aspettano un’offerta. Il club spagnolo avrebbe messo sul piatto come parziale contropartita Lucas Vazquez. Attaccante esterno, ormai 29enne, 18 partite e 3 reti nella stagione in corso prima dell’interruzione. Un calciatore che non ha fatto faville ma che al Real è sempre rimasto ed adeguatamente rivitalizzato potrebbe rivelarsi l’erede ideale di Callejon, probabilmente giunto al capolinea della sua avventura in azzurro. Il Napoli, che deve rimettere mano al reparto offensivo, piuttosto avrebbe messo gli occhi sul talentuoso Luka Jovic. E’ il croato il vero obiettivo per l’attacco ed il calciatore che gli azzurri vorrebbero prendere dal Real. Pagato 60 milioni oggi il suo prezzo è sceso e per questo dovrebbe valere meno di Fabian.