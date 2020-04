Calciomercato Napoli: Milik via, scambio con Kessiè?

Tweet on Twitter

Calciomercato Napoli: Milik via, può arrivare Kessiè dal Milan

Ultime Napoli: Milik andrà via. A proposito del futuro del calciatore. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Milik, il centravanti polacco, è sempre più lontano dal Napoli.

L’ex Ajax resta nel mirino del Milan, che vorrebbe coprire parte della sua quotazione – tra i 35 e i 40 milioni –, inserendo nella trattativa un calciatore.

I rossoneri conoscono bene Gattuso e sanno quali sono sui ex giocatori che potrebbe interessare ancora all’allenatore calabrese. Uno di questi è Frank Kessié, che com’è noto pupillo di Gennaro Gattuso.

Non sarà facile convincere De Laurentiis ad abbassare la cifra fissata per privarsi di Milik ma la valutazione dell’ivoriano non bassa vista l’età e le sue doti fisiche.

Ultime Napoli: le alternative

Di sicuro, il Napoli acquisterà un altro attaccante una volta ceduto il polacco. Ad oggi, infatti, l’attaccante appare molto distante il prolungamento contrattuale. Sono tre i potenziali sostituti: Jovic del Real Madrid, Mateta e Pinamonti.

Il primo potrebbe essere inserito nell’affare tra Fabian Ruiz ed il Real ma è stato pagato oltre 60 milioni di euro e dopo un solo anno i Galacticos non vorrebbero fare minusvalenza. Gli altri due nomi, invece, sarebbero solo di prospettiva e non calciatori pronti su cui puntare nell’immediato.