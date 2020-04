Calciomercato Napoli: Mertens, rinnovo a rischio. C’è l’Inter

Calcio Mercato Napoli Mertens Inter news | Dries Mertens, attaccante del Napoli, aveva raggiunto l’accordo economico con il Napoli dopo un incontro con De Laurentiis. Post Napoli-Barcellona, il patron ha incontrato l’attaccante belga e sembrava sempre più vicino il rinnovo con il club azzurro. L’emergenza Coronavirus però potrebbe aver cambiato tutti i piani del Napoli. §Il calciatore avrebbe firmato un contratto biennale da 4,5 milioni di euro più un bonus di un milione e un premio di 2 milioni alla firma. Un maxi contratto che però potrebbe non essere mai firmato. Il belga ha sempre rifiutato ogni proposta arrivata dall’estero e dall’Italia, non ha mai voluto sentire nessuno anche se dal 1 febbraio avrebbe potuto già firmare un pre contratto. Nonostante il 30 giugno diventerà un calciatore svincolato, Mertens ha voluto aspettare il Napoli fino all’ultimo, il calciatore tiene tanto alla maglia e alla città e vorrebbe restare. Ora però qualcosa può essere cambiata. L’Inter insiste e approfitta della fase di stallo della trattativa a causa del Coronavirus e prova a convincere il calciatore.

Ultime Napoli, Mertens, il rinnovo può saltare. L’Inter in trattativa, prova a convincerlo

Con Lautaro Martinez via e Sanchez non riscattato, il club nerazzurro prenderà due attaccanti e uno di questi potrebbe essere proprio Mertens, molto amico del connazionale Lukaku. I due potrebbero formare come in Nazionale una coppia da urlo anche all’Inter. Come riporta da Sky Sport, la firma non è ancora arrivata e gli ultimi dettagli non sono stati definiti. Molti club si stanno muovendo per convincere il calciatore in queste settimane a non firmare per il Napoli e andare in scadenza per acquistarlo a costo zero. Su tutti c’è l’Inter.