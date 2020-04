Calciomercato Milan: Torreira torna un obiettivo

Tweet on Twitter

Calciomercato Milan: Torreira di nuovo nel mirino

Calciomercato Milan: Torreira ancora sulla lista dei rossoneri. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club milanese non ha mollato il regista uruguaiano chiesto a gran voce da Giampaolo la scorsa estate.

Il mediano ex Sampdoria ed oggi all’Arsenal sarebbe perfetto per il gioco dei rossoneri che potrebbero “liberare” Bennacer dai compiti difensivi.

Torreira attraverso il suo agente ha spesso inviato segnali positivi al Milan, apprezzerebbe un ritorno in Italia dopo l’acquisto da parte dei Gunners nel luglio del 2018 per 30 milioni dalla Samp.

Il problema è che ad oggi il valore del giocatore è cresciuto nonostante un anno con qualche difficoltà in più che potrebbero allontanare il giocatore da Londra. Il Milan è sempre attivo e non ha smesso di tener vivi i rapporti co ni procuratori.

Ultime Milan: servono 40 milioni

Ma, come detto, il nodo più grosso è il prezzo del cartellino attorno ai 40 milioni, ma l’investimento darebbe ai rossoneri un elemento utilissimo alla mediana per ricostruire.

Il mercato sarà difficile e di conseguenza potrebbero esserci tanti scambi. Per questo motivo per arrivare al ragazzo il Milan potrebbe cedere uno (o entramb) tra Franck Kessie e Lucas Paquetà, entrambi con richieste dall’estero e proprio da una delle due cessioni potrebbero arrivare soldi freschi per l’assalto all’ex Pescara ma occhio alla concorrenza.