Calciomercato Milan, Paquetà gradisce l’ipotesi Benfica

Calciomercato Milan: Paquetà verso il Benfica

Calcio Mercato Milan Paquetà | Tempo di mercato in Serie A, dove le principali squadre del nostro campionato stanno iniziando a sondare il terreno per eventuali colpi estivi. Il Milan si sta attivando parecchio nel corso di queste ultime settimane, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. La stagione del Diavolo non è stata di certo eclatante, e le prestazioni di alcuni giocatori hanno messo più di qualche dubbio alla dirigenza. Il giocatore più deludente è stato probabilmente Paquetà, molto esplosivo lo scorso anno, tremendamente in ombra in questa annata.

Il centrocampista brasiliano è ancora incerto sul suo futuro, ma la sensazione è che in estate possa succedere qualcosa. Il Benfica continua a pressare, ma la richiesta del Milan è considerata troppo alta dal club lusitano: 35 milioni di euro sono troppi, c’è ancora distanza tra le parti. Intanto però Paquetà valuta e riflette sulle avance, gradisce la destinazione, e pensa seriamente ad un trasferimento. Questa la notizia riportata da cm.com.

Paquetà-Benfica: possibile contropartita

Paquetà e il Benfica si piacciono e si studiano, ma ovviamente il Milan pensa a monetizzare il più possibile dalla cessione. La squadra portoghese difficilmente accontenterà le richieste dei rossoneri, e di conseguenza è possibile che ci possa essere una contropartita nell’affare. Ecco di chi giocatore parliamo.