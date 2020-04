Calciomercato Juventus, Willian: “Lascio il Chelsea, ma resto in Europa”

Il brasiliano torna a parlare del suo futuro in ottica mercato. Difficile arrivare ad un rinnovo del contratto con il Chelsea: le pretendenti, tra cui la Juventus, hanno già drizzato le antenne.

Calcio mercato Juve, le parole di Willian

Non è più un giovincello: classe ’88, ha dato a Shakthar e Chelsea i suoi migliori anni. Fino a questo momento. Paratici è infatti convinto che possa ancora fare benissimo e per questo è da tempo sulle su tracce. Il campione, dal canto suo, ha capito che la sua epoca a Stamford Bridge è finita.

Così ai microfoni di Fox Sports dichiara senza giri di parole che è improbabile un suo rinnovo: i Blues infatti offrono un biennale, mentre lui vorrebbe tutelarsi con un triennale. Giochi di mercato. “Quello che posso dire“, afferma Willian, “è che al momento sono libero di firmare con qualsiasi squadra. So che però voglio restare in Europa, non è ancora il momento di tornare in Brasile. Magari chiudeto la carriera al Corinthians, ma non adesso“.

Ultime mercato Juve, l’affare Willian

Parole che suonano come un vero e proprio invito ad offrire per le squadre che sono su di lui. Come i dirigenti bianconeri sanno, a questo punto servirà offrire almeno un triennale. Ma a quali cifre? Attualmente il calciatore guadagna 6 milioni all’anno più bonus: diventerebbe uno dei più pagati della squadra. Giusto fare più di qualche riflessione in considerazione della sua età, ma la concorrenza del Tottenham al tempo stesso obbliga a non esitare troppo.