Calciomercato Juventus, Pogba in conflitto con il Manchester United: la situazione

Calciomercato Juventus, Pogba dirà addio al Manchester United

Calciomercato Juventus – Pogba | Non si nasconde la Juventus e non nasconde la voglia di andare via, Paul Pogba. Lo fa attraverso il suo potente agente, Mino Raiola, sempre più in conflitto con il club d’appartenenza, il Manchester United. Stando a quel che rivelano i colleghi di AS però, direttamente dalla Spagna, l’ex Juve potrebbe non tornare in bianconero. E il motivo riguarda il Real Madrid. Sì, perché tra le intenzioni dell’agente italo-olandese ci sarebbe solo un’idea, scartando le altre due. Non se ne parla del rinnovo con il Manchester United e, tra il ritorno alla Juventus e il Real Madrid, sceglierebbe i Galacticos.

Ultime Juventus, Pogba vede solo il Real Madrid: il piano di Paul per mettere alle strette il Manchester United

Tra le idee del calciatore francese ci sarebbe solo quella di essere allenato da Zinedine Zidane, e Mino Raiola starebbe preparando un piano ad hoc per convincere il Manchester United a non intromettersi. Sì, perché se i Red Devils dovessero opporsi, come si apprende dai colleghi de ‘L’Equipe’, Mino Raiola farebbe affidamento all’articolo 17 del regolamento FIFA, così da liberare il calciatore dal vincolo del contratto, ad una cifra che va dai 50 ai 60 milioni. L’agente ovviamente vuole evitare questa faida interna al Manchester, ma se si dovesse sentire messo alle strette, non esiterà. Perché appunto, le volontà di Paul Pogba sono molto chiare. E il CFO della Juventus, Fabio Paratici, resta defilato sulla questione.