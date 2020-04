Calciomercato Juventus: su Ferran Torres insidia Dortmund

Mercato Juventus: per arrivare a Ferran Torres bisognerà superare il Borussia Dortmund. Non solo il Real Madrid, più defilato, è il BVB che vuole fare un altro scherzo ai bianconeri dopo lo “scippo” chiamato Erling Haaland. Può succedere di tutto, compreso che il gioiellino spagnolo alla fine decida di rinnovare con il Valencia.

Ma ad oggi in pole per il calciatore è sfida Juventus-Borussia Dortmund. Da una parte una delle squadre più importanti d’Europa e il fascino di giocare con Cristiano Ronaldo, dall’altra una semi-big che permetterebbe al calciatore di crescere e giocare da titolare.

E’ per questo, come riportato da Tuttosport, che in Germania descrivono l’ala del Valencia come possibile erede di Jadon Sancho, che è corteggiato dalle big d’Europa e andrà via in estate.

Ultime Juve: Torres valuta

Il 20enne cresciuto nel vivaio valenciano non ha ancora preso una decisione definitiva e sta valutando. Come detto la Juventus è in prima fila, braccata dal Borussia Dortmund. Real Madrid e Atletico vengono segnalate più staccate. Questa volta, tuttavia, i bianconeri hanno più tempo per progettare e portare a termine quella che sarebbe una sorta di rivincita. Il mercato estivo è ancora lontano e, rispetto a gennaio, la Juventus avrà maggiori margini di manovra visto che potrà cedere qualche tassello e magari inserirà una contropartita.