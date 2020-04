Calciomercato Juventus, Boateng idea concreta: due concorrenti dalla Premier

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Boateng nel mirino per la difesa

Calcio Mercato Juventus Boateng | La Juventus continua le sue operazioni di mercato, e in vista della prossima stagione la squadra bianconera vorrebbe andare a rinforzare vari reparti, tra cui quello difensivo. Paratici si sta attivando parecchio negli ultimi giorni, e pare che nel mirino ci sia finito anche Jerome Boateng, centrale in forza al Bayern Monaco. Il difensore tedesco con molte probabilità cambierà squadra in estate, e anche la Vecchia Signora vorrebbe approfittare del suo futuro incerto.

Chiaramente la trattativa non è facile, anche perchè sul giocatore ci sono altre due concorrenti: stando a quanto riportato da FootMercato infatti, sembra che anche l’Arsenal e il Chelsea siano su Boateng. Una doppia insidia che può essere molto preoccupante per la Juventus, che però continua a tenere botta e non mollare l’idea.

News Juventus: arriva Boateng e va via De Ligt?

La prossima stagione potrebbe portare a diversi cambiamenti nella rosa di Sarri, e chissà che non possano esserci tante novità anche in uscita. Boateng continua ad essere un’idea concreta, ma occhio anche alla situazione De Ligt. Il difensore olandese ha avuto un impatto altalenante in Italia, e nelle ultime ore sono circolate tante voci di addio sul suo conto. Questa la notizia riportata dalla nostra redazione.