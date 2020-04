Calciomercato Juve, Icardi spinge per tornare in Italia: il PSG riflette

Calciomercato Juve Icardi Milan Napoli PSG | Mauro Icardi, attaccante dell’Inter in prestito al Paris Saint-Germain, vuole tornare in Italia. Il PSG non sembra voler riscattare il calciatore argentino che dopo un buon inizio è stato messo ai margini da Tuchel. Il club, nonostante il prossimo anno cambierà allenatore, punta a un grande colpo in attacco per la prossima stagione e non sembra intenzionato a riscattare Mauro per la cifra pattuita di 70 milioni di euro. Il calciatore, dunque, dovrebbe tornare a Milano per poi capire la sua prossima destinazione, dato che è stato messo ai margini dall’Inter e non rientrerà più nel progetto attuale e futuro. Su di lui Juventus su tutte già dallo scorso anno e Napoli, ma nelle ultime settimane si sarebbe inserito anche il Milan.

Notizie Juve, Leonardo decide il futuro di Icardi: può essere riscattato per uno scambio

L’attaccante argentino non si sente a casa e apprezzato quanto desiderava a Parigi. Icardi vuole tornare in Italia, ora deciderà il Paris Saint Germain se riscattarlo o meno. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano francese l’Equipe, il direttore sportivo Leonardo è ancora indeciso e valuterà nelle prossime settimane che fare con il calciatore. Il PSG potrebbe riscattarlo per poi metterlo nuovamente sul mercato. L’idea del club parigino è quella di inserirlo in qualche maxi trattativa con una big per un grande scambio.