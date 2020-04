Mercato Juventus: Gabriel Jesus obiettivo per l’attacco

Calciomercato Juventus Gabriel Jesus Douglas Costa Pjanic Bernardeschi | La Juventus pronta ad una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione di mercato. Il club proverà in tutti i modi di liberarsi del pesante ingaggio di Higuain e incassare una buona cifra per non perderlo a zero nel 2021. Intanto, tra i nomi che circolano per l’attacco, spunta anche quello di Gabriel Jesus del Manchester City. Il calciatore potrebbe convincersi visto che il club inglese è fuori dalle coppe europee. Intanto, La Gazzetta dello Sport parla di un possibile scambio con Douglas Costa e intanto tre big sono messi sul mercato e lasceranno la Juve. Il club bianconero punta al ritorno anche di Paul Pogba dall’Inghilterra e bisognerà prima incassare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, alla porta, oltre Higuain (nome noto già da tempo) e Douglas Costa, ci sono anche Pjanic e Bernardeschi.

Notizie Juve, scambio Douglas Costa-Gabriel Jesus con il Manchester City

Paratici a lavoro per portare a Torino un grande colpo in attacco, si punta al giovane talento Gabriel Jesus del Manchester City. L’idea del dirigente bianconero è quella di inserire un calciatore chiave nella trattativa per un maxi scambio. Si tratta di Douglas Costa che ha caratteristiche uniche e molto apprezzate da Guardiola. Il calciatore brasiliano pare sia fuori dal progetto tecnico bianconero e potrebbe approdare in Premier League, dando il via libera e Jesus per passare in Serie A.