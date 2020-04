L’Inter potrebbe tornare a puntare un terzino del Real Madrid. Il club spagnolo ha diversi giocatori sulla fascia destra e Odriozola non rientrerà nei piani della società: i nerazzurri lo hanno cercato nelle ultime finestre di mercato

Calciomercato Inter, Odriozola nel mirino: il terzino destro dimenticato dal Real

L’Inter torna su Alvaro Odriozola secondo calciomercato.it, o almeno potrebbe tornarci, dato che il terzino destro, attualmente in prestito al Bayern Monaco, non avrà un posto da titolare al Real. Il club madrileno ha diversi giocatori in quel ruolo, e se dovesse rinnovare o trovare un accordo con Hakimi, non ci sarebbero speranze per l’esterno. La stagione scorsa, lo spagnolo ha giocato diverse partite da titolare con i Galacticos, poi si infortunò e terminò la stagione in tribuna. Quest’inverno è stato dato in prestito al club bavarese, ma è sceso in campo per una sola partita.

Focus su Odriozola

Il terzino del Real è valutato 20 milioni circa, e l’Inter potrebbe arrivare al giocatore spendendo anche meno dato il suo scarso impiego. Oppure, potrebbe arrivare in prestito dai blancos, poiché ha un contratto lungo fino al 2024. Odriozola ha mostrato il suo vero valore un paio di stagioni fa, con la maglia del Real Sociedad con il quale ha attirato l’attenzione del Madrid. Purtroppo per lui, l’esperienza con la camiseta blanca potrebbe esser già terminata.