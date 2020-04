Calciomercato Inter: Lautaro Martinez per il Barca è un’ossessione

Calciomercato Inter: Lautaro Martinez, ecco la strategia

Ultime Inter: Lautaro Martinez può ancora andar via? Come riportato da Tuttosport, l’argentino per il Barcellona è diventato un’ossessione. Magari non quanto Neymar, altro giocatore che tutti vorrebbe rivedere in Catalogna, ma è evidente che la punta dell’Inter non è un obiettivo come gli altri.

Non passa giorno, infatti, che sulle prime pagine dei due quotidiani sportivi legati al Barcellona non ci sia un richiamato a Martinez. E’ lui il protagonista indiscusso del mercato in casa catalana.

Ultime Inter: come si sblocca l’affare?

Ad oggi un fatto è certo: Lautaro ha una clausola da 111 milioni, per averlo basta avere il suo consenso entro luglio e pagare l’importo.

Il suo ok è arrivato a tempo ma il Barca non vuole spendere quella cifra e sta pensando da tempo di inserire nella trattativa una o due contropartite e non meno di 70-80 milioni.

Per arrivare alla punta il Barca è pronto ad offrire diversi calciatori: da Vidal a Semedo, passando per Arthur, Coutinho e addirittura Griezmann.

Il problema è che l’Inter vorrebbe incassare tanto e non portare a Milano calciatori sovrastimati che appesantiscano il bilancio. Come detto, Lautaro ha invece già da giorni un’intesa col Barcellona, pronto a ricoprirlo d’oro: si parla di un ingaggio di 7-8 milioni, ovvero il doppio rispetto a quanto potrebbe proporre l’Inter per la permanenza.