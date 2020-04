Calciomercato Inter, Giroud: futuro al Chelsea. Nerazzurri beffati

Calciomercato Inter: Giroud potrebbe restare al Chelsea

Calciomercato Inter – Giroud | Resta tra gli obiettivi del club nerazzurro, il pallino fisso di Antonio Conte, Olivier Giroud. I due, non molto tempo fa, hanno vissuto emozioni indelebili con la vittoria della Premier League ed è per questo che, il tecnico dell’Inter, vuole nuovamente affidargli un ruolo importante nel suo club. Gli ritaglierebbe un posto da vice-Lukaku, così come avrebbe fatto se lo avesse prelevato nel mercato di gennaio. Il centravanti classe ’86 rappresenterebbe un colpo a parametro zero, perché è praticamente in scadenza dal suo club attuale. Al Chelsea il rinnovo è ancora lontano, nonostante il legame forte che ha ritrovato adesso con l’ambiente londinese.

News Inter, il futuro di Giroud: le parole dell’intermediario che stava per portarlo in Italia

Come rivelano i colleghi di Calciomercato.it, che hanno intervistato l’intermediario che stava tentando di portare Giroud in Italia, Vincenzo Morabito. Ai loro microfoni, ha rivelato delle possibilità italiane, che potrebbero chiudersi, per il calciatore francese: “Olivier poteva arrivare a gennaio, ma adesso potrebbero giocarsi i campionati anche a giugno e a luglio, e questo potrebbe far slittare tutto ancora per un altro anno. Il Chelsea potrebbe rinnovargli il contratto, anche se ora è tutto incerto. Secondo me, alcune cose verranno chiarite tra qualche settimana. A fine aprile o comunque ad inizio maggio, ne capiremo di più”.