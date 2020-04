Ultime Milan, Elliot non dice addio e rilancia: pronto il nuovo progetto per i rossoneri

Ultime Milan – Elliot | In questo momento di stop che sta vivendo il calcio, ci sono riflessioni in casa Milan. Il patron dei rossoneri non sembra avere ancora intenzione di cedere il club, il progetto verrà portato avanti con Ivan Gazidis a capo delle idee per il futuro della società. Elliot non cederà e l’amministratore delegato sarà al comando del progetto stesso, con la società che gli affiderà il ruolo da protagonista del Milan che verrà. Stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, che nella propria edizione odierna hanno dedicato l’intero spazio della prima pagina per parlare proprio della situazione del club rossonero, i dialoghi sarebbero tutti con Rangnick. A stretto contatto con i vertici rossoneri, con molto ottimismo per quelle che potrebbero essere le decisioni imminenti per il futuro del club.

Notizie Milan, Gazidis al centro del progetto rossonero: i dettagli, tra progetto e budget a disposizione

Si potrebbero definire gli accordi tra Milan e Rangnick e il tutto al margine dell’emergenza legata al Coronavirus. Come sottolineato dalla rosea, il club rossonero avrebbe già ipotizzato il budget da mettere a disposizione di quello che sarà il nuovo tecnico del club rossonero: 75 milioni di euro. Sarà questa la cifra utilizzabile che i vertici metteranno a disposizione per il mercato che verrà.