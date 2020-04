UEFA, nessuna deadline | La FIFA e la UEFA, insieme alle 55 Federazioni mondiali stanno cercando soluzioni per il completamento delle stagioni. Il Coronavirus ha comportato il cambiamento di tutti i calendari precedentemente in vigore e la possibilità di intaccare la prossima stagione è molto elevata. Ieri, Aleksandar Ceferin, Presidente UEFA, aveva dichiarato la fine della stagione entro il 3 agosto.

UEFA: “Nessuna deadline dichiarata da Ceferin, stiamo valutando”

Pochi minuti fa, però, la UEFA ci ha tenuto a chiarire le dichiarazioni del Presidente attraverso un comunicato ufficiale.

Clicca qui per leggere le parole di Ceferin

“Il Presidente è stato molto chiaro nell’intervista alla ZDF. Non ha fissato date precise per la fine della stagione né per il la fine della Champions League per il 3 agosto. Con l’ECA e l’European Leagues abbiamo organizzato un tavolo lavorativo il 17 marzo: stiamo valutando tutte le ipotesi necessarie per completare le stagioni. La priorità è la salute di tutti. Attualmente stiamo decidendo come completare le stagioni e valutiamo di giocare a luglio e ad agosto“.

Serie A, si cerca una data per riprendere

Tra i campionati che si sono fermati per primi c’è la Serie A. Nelle ultime settimane i Presidenti delle varie Leghe stanno cercando soluzioni e accordi sul proseguimento dei campionati. Domani è previsto un nuovo incontro per determinare anche la questione relativa ai diritti tv. Venerdì, invece, è in programma un incontro tra Gravina (Presidente FIGC) e Spadafora (Ministro dello Sport) per cercare ulteriori soluzioni.