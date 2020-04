Il mondo del calcio continua ad interrogarsi sul proprio futuro: al vaglio di chi decide c’è anche la possibilità che la Serie A termini nel mese di ottobre.

Serie A, l’annuncio di Gravina

Se nemmeno il Premier italiano Conte sa quando finirà il lockdown, come si può chiedere ai vertici del calcio d’individuare una data per la ripresa del campionato. Ci sono due fatti tuttavia incontrovertibili. Il primo: più passa il tempo e più chiaramente si allontana l’orizzonte temporare della fine di questa stagione. Secondo: in attesa che l’emergenza rientri, anche il calcio italiano, come già accaduto a livello europeo, deve darsi dei piani, in anticipo, per affrontare le diverse contingenze del momento.

Intervenuto alla Domenica Sportiva, il presidente della Federcalcio ha dichiarato che esiste l’ipotesi che il campionato finisca a settembre-ottobre. “Chiaramente è uno scenario da evitare“, afferma Gravina, “visto che comprometterebbe anche la stagione successiva. Ci sarebbe una valanga di contenziosi che si correrebbe il rischio di giocare più in tribunale che in campo“.

Serie A, la data per ripartire

Sempre stando al numero 1 della Federcalcio, c’è anche una data per ripartire, il 17 maggio. “Ma è soltanto un’ipotesi“, si affretta a concludere, “confido nelle autorità scientifiche e governative del nostro paese. Prendere autonomamente delle scelte di annullamento o sospensione esporrebbe il mondo del calcio a delle responsabilità sportive e contrattuali verso le quali non avremmo alcuna possibilità di difesa“.