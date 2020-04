La Lega Serie A ha convocato d’urgenza un’assemblea per lunedì 6 aprile in cui tutti i presidenti saranno riuniti in videocall, e discuteranno delle nuove norme e linee da seguire

Serie A, assemblea urgente convocata dalla Lega

L’emergenza Coronavirus non permette ai singoli dirigenti delle società di riunirsi fisicamente, ma, come stanno facendo da diverse settimane, si effettuano delle conferenze virtuali. La Lega Serie A riunirà lunedì 6 aprile i presidenti in un’assemblea convocata d’urgenza per discutere di alcuni punti, di cui “Verifica poteri, Comunicazioni Presidente, Comunicazioni AD, Linee guida Serie A, Varie ed eventuali“, come scritto sul comunicato ufficiale. Dunque, Paolo del Pino, Presidente di Lega, ha dovuto riunire in fretta e furia i numeri uno delle società del massimo campionato italiano per discutere delle novità e delle nuove linee da seguire.

Di cosa discuteranno i presidenti durante l’assemblea

Tra i punti all’ordine del giorno, non vi è segnata la riduzione stipendi dei calciatori, ma probabile che possa essere uno degli argomenti su cui l’assemblea di Serie A si batta per trovare un accordo comune. Inoltre, sarà importante avvisare le società sulle norme sanitarie che dovranno attuare quando i calciatori riprenderanno ad allenarsi. Infine, non è escluso che tra le “Linee guida Serie A” non si discuta del calendario e della possibilità di fissare delle date indicative per la ripresa del campionato.