Oroscopo di domani 6 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 6 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Settimana che inizierà nel migliore dei modi. Avete tanta voglia di fare e di mettervi in gioco nonostante il periodo complicato. A fine settimana Mercurio entrerà nel vostro segno e ciò porterà a novità anche in ambito amoroso.

Toro. Avete voglia di cambiare il vostro immediato futuro con grandi aspettative. Vincerete tante battaglie grazie alla vostra determinazione. Ottimismo e positività vi faranno uscire vincitori dalla quarantena.

Gemelli. Le storie d’amore si consolidano nei momenti di difficoltà. Questo è uno di quelli e avrete modo di potenziare il vostro rapporto di coppia. Per chi è ancora in cerca dell’anima gemella, ora è il momento giusto: fatelo anche attraverso i social.

Cancro. Sarete più propositivi e abbatterete ostacoli che in passato vi hanno condizionato la vita. Spingete sull’acceleratore per recuperare il tempo perduto.

Leone. Tornano protagonisti i sentimenti e i rapporti di coppia soprattutto per coloro che vivono una relazione stabile e solida grazie alla presenza di Venere nel vostro segno. In arrivo anche novità lavorative ma attenti a non sprecare troppe risorse economiche.

Vergine. In quest’anno registrerete molte novità. A partire da subito. Ci saranno occasioni importanti per cambiare rotta e liberarvi di ciò che nel tempo vi ha causato diversi problemi. Quando avvertite l’aria di cambiamento, apritevi ad essa e tutto sarà più semplice.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Mercurio sarà opposto a voi in questa settimana e potreste registrare dei problemi di natura economico/lavorativa a fine settimana. Tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate avrete voglia di programmare qualcosa di importante. State accanto alle persone che vi amano e che vogliono creare qualcosa di importante con voi.

Scorpione. Momento difficile che state affrontando con grande determinazione grazie alla vostra voglia di vivere. Ciò giova e gioverà sulle vostre relazione interpersonali. E’ uno dei momenti più positivi del vostro 2020.

Sagittario. Perplessità e ripensamenti che riguardano la sfera sentimentale la fanno da padrona in questo momento complicato. Vi siete resi conto delle difficoltà attuali ma non sapete come uscirne.

Capricorno. Alcune conferme vi renderanno il lunedì molto piacevole. I prossimi tre mesi saranno fatti da novità piacevoli che all’inizio non saprete gestire ma che poi vi renderanno felici.

Acquario. State dando colpe agli altri dei vostri errori. Guardate a cosa avete creato di negativo in passato e fatene i conti. Dovete fare dei passi avanti che vi aiuteranno a cambiare le cose altrimenti resterete fermi con voi stessi.

Pesci. Chi ha una nuova storia d’amore si sta accorgendo che non decolla mentre chi ha una storia di vecchia data potrebbe adesso patire la monotonia e le troppe liti inutili. Chiarite immediatamente per non creare problemi.