E’ nata una petizione sul web in cui si raccolgono firme virtuali per assegnare lo scudetto all’Atalanta, in vista di una sospensione del campionato.

Scudetto, raccolta firme per far vincere l’Atalanta

La proposta lanciata dal giornalista di Sportitalia Criscitiello qualche settimana fa, è ritornata a far discutere, questa volta in forma virtuale. Sul sito change.org, noto per le petizioni online, è stata proposta una raccolta firme per assegnare lo scudetto all’Atalanta. Il comitato “Scudetto alla Dea” spiega le motivazioni di questa iniziativa: “Il Coronavirus ha fermato anche la Serie A e appare improbabile una sua ripresa. Tra le proposte c’è quella di non assegnare il titolo per questa stagione calcistica. Noi invece proponiamo l’assegnazione del campionato all’Atalanta, sia per meriti sportivi, sia per rendere omaggio alla città di Bergamo, tra quelle maggiormente colpite dal virus“.

Atalanta campione d’Italia, proposta inviata anche alla Lega Serie A

L’iniziativa sta circolando sul web e ha superato per il momento le 200 firme. Addirittura, il comitato ha inviato la proposta alla Lega Serie A, che difficilmente accetterà tale decisione. Non è escluso, però, che la città di Bergamo venga premiata in qualche modo alla fine di questo periodo di crisi. La provincia lombarda è stata simbolo di questa lotta al Covid-19 poiché ci sono state tante vittime. La petizione online, oltre a far riferimento alla città, vorrebbe l’assegnazione del titolo alla Dea soprattutto per quanto fatto negli ultimi due anni. L’Atalanta, al momento, è l’unica squadra italiana ad aver superato gli ottavi di Champions League.